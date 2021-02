Vila-real planteja una línea d´ajudes als comerços locals afectats per la crisi sanitària

L´Alcalde de Vila-real, José Benlloch i el regidor d´Economía s´han reunit amb els representants d´Unió Comerç Vila-real, que aglutina a més d´un centenar de comerços locals, per escoltar els problemes als que s´enfronten cada dia derivats de la crisi sanitària.

El primer edil ha avançat que l'equip de govern valora la possibilitat de llançar una línia d'ajudes municipal per a aquelles activitats comercials que no puguen beneficiar-se de cap de les subvencions impulsades per la Generalitat Valenciana a través del Pla Resistir. “Tenim per a poder alleujar al comerç local, hem demanat als responsables de Ucovi que siguen ells els qui ens facen arribar una proposta de quines activitats haurien de ser beneficiàries d'aquesta possible línia d'ajudes municipal per no tindre accés a altres subvencions i per haver-se vist més perjudicades per la pandèmia”, detalla l'alcalde.

El govern local ja ha anunciat que aplicarà una bonificació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) als locals d’hostaleria i oci, una mesura que també es podria aplicar a altres negocis com els comerços de la ciutat.