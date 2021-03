Vila-real baixa fins el 95% del IBI al sector del comerç i l´hostaleria

Segons l´alcalde de Vila-real, Jose Benlloch, l'aplicació de bonificacions serà possible gràcies a la modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI aprovada el passat 2020 amb l'objectiu d'incentivar l'arribada d'inversions a la ciutat. Ara, en aquesta situació de pandèmia, aquest canvi en l'ordenança permet aplicar una rebaixa de l'IBI a activitats d'especial interés.

Els tres únics requisits són ser propietari d'un immoble on s'ubique un comerç o negoci d'hostaleria, tindre l'alta d'activitat a data de l'1 de gener de 2021 i no tindre deutes amb l'Ajuntament. En cas que l'empresari o autònom no siga propietari de l'immoble i estiga en lloguer s'haurà d'aportar el contracte de lloguer i un document signat que acredite el compromís del propietari de beneficiar al comerç en aquesta rebaixa de l'impost.