Vila-real afig 2,5 milions als compters per les sentències urbanístiques

Aquesta xifra correspon a 3 de les 10 resolucions urbanístiques i les 4 sentències que els tècnics municipals, han dictaminat que és obligatori pagar en els comptes d'aquest any. Açò, unit a l'increment del 0,9% en la nòmina dels funcionaris i el pagament de les hores extra pendents de 2020, fa que el pressupost finalment passe de 47,7 milions d'euros a 51,3 milions.

L´alcalde de Vila-real, José Benlloch ha explicat que serà necessari fer un nou projecte de pressupostos i que l'Ajuntament no disposa d'ingressos suficients per a fer front a aquesta quantitat i per tant l'urbanisme del PP es pagarà a través d'un préstec. A més afig que les 7 resolucions urbanístiques que s'han notificat recentment a l'Ajuntament es lluitarà per a intentar pagar el mínim possible.