La Universitat Jaume I avanza en su compromiso por la igualdad con la Guía de Lenguaje Inclusivo

La Universitat Jaume I ha celebrado el acto institucional de conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se ha iniciado con la lectura del manifiesto por parte de la rectora de la UJI, Eva Alcón, y una representación de la comunidad universitaria. A continuación, se ha presentado la Guía de lenguaje inclusivo y no sexista, un documento orientativo y clarificador para favorecer usos del lenguaje respetuosos, no sexistas y no discriminatorios en el ámbito de la Universitat Jaume I.

Al acto de presentación han asistido la rectora, Eva Alcón; la vicerrectora de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e igualdad, Elsa González; el director de la Unidad de Igualdad, Fernando Vicente, y la coordinadora de la Fundación Isonomia, Gemma Escrig.

La rectora ha destacado que la guía, que nace del Plan de inclusión y no discriminación de la Universitat Jaume I, «es un paso más para hacer de la UJI una universidad firmemente comprometida con la igualdad de género y respetuosa con la diversidad». Alcón también ha querido subrayar «el trabajo coral que hay detrás de la elaboración».

La guía consta de tres partes. En la primera presenta los conceptos de igualdad, diversidad, inclusión, comunicación y lenguaje y cómo se interrelacionan. La segunda parte contiene recomendaciones para un uso inclusivo y no sexista del lenguaje y se abordan las consecuencias que tienen los usos excluyentes en las mujeres y los hombres, el colectivo LGTBIQA+, las personas con discapacidad, las distintas realidades etnicoculturales, así como otras variables que actualmente no se pueden obviar.

Finalmente, en la tercera parte se incluyen pautas para incorporar una comunicación inclusiva en el aula y en los trabajos académicos, con una reflexión, además, sobre aspectos como las imágenes, el tratamiento o los contenidos que se elaboran.

El acto ha finalizado con la tertulia «Parlem d’igualtat, parlem amb igualtat», moderada por la vicerrectora y en la que han participado Anna Sales de la Fundación Isonomia, Olga Carbó de la Unidad de Diversidad y Discapacidad, Naiara Martínez Gómez del Punto Rainbow, y Mar Valero Valero de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad.