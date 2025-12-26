La Unió Llauradora alerta del abandono del sector cunícola tras la supresión de ayudas en 2025

La Unió Llauradora i Ramadera ha denunciado que la Conselleria de Agricultura deja sin apoyo económico a los productores cunícolas de la Comunitat Valenciana durante 2025, tras suprimir la convocatoria prevista para este año, que contaba con 350.000 euros. Además, la organización critica que la convocatoria anticipada de ayudas “de minimis” para 2026, publicada este miércoles en el DOGV, cuenta con un presupuesto inicial de solo 245.000 euros, claramente inferior al de 2025 y condicionado a unos presupuestos que aún no están en trámite en Les Corts.

Para LA UNIÓ, esta decisión supone un abandono del sector durante todo un año, en un momento especialmente crítico, y exige explicaciones públicas a la Conselleria. La organización recuerda que el sector cunícola valenciano ha sufrido una reducción del 45% de sus explotaciones entre 2018 y 2024, con la pérdida de 36.000 plazas de conejos y una caída del consumo per cápita de carne de conejo del 55% en las últimas dos décadas.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, subraya que el sector necesita presupuesto, planificación y compromiso político real, y reclama que las ayudas de 2026 se incrementen como mínimo hasta 700.000 euros para compensar la eliminación de las de 2025. Asimismo, pide impulsar campañas de promoción del consumo de carne de conejo, especialmente entre los jóvenes, y su inclusión en menús escolares y centros públicos.

Según la organización, sin medidas concretas y suficiente financiación, se pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones que aún permanecen activas y la supervivencia del sector cunícola valenciano.