Reciplasa aumenta un 22,2% hasta los 2.747 los servicios en su ecoparque móvil en los seis primeros meses del año

La entidad pública Reciplasa ha alcanzado la cifra de 2.747 servicios ofrecidos de su ecoparque móvil entre los 45 municipios de su área de influencia en los que presta este servicio en los seis primeros meses del año. Cada uno de estos casi 3.000 servicios han servido para potenciar el reciclaje y el uso responsable de los residuos, facilitando que los vecinos lo hayan podido hacer de forma más sencilla. La cifra aporta una tendencia positiva, pues es el 22,2% superior a la del mismo periodo de 2023.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha visitado el ecoparque móvil en Betxí, acompañado de la alcaldesa del municipio, Carla Nebot. Allí, Toledo ha recordado que “uno de los grandes objetivos de Reciplasa es el de liderar las facilidades en cuestiones que, a veces, pueden ser más costosas para algunas personas” de ahí que el ecoparque público llegue a 45 de las 46 localidades de su área de influencia (todas excepto la capital de la Plana): desde Cortes de Arenoso a Villahermosa, pasando por Benicàssim, Vall d’Alba, Benafigos, Xodos o Montán.

El ecoparque móvil es una instalación de recogida selectiva de residuos, donde los ciudadanos de nuestros municipios pueden depositar gratuitamente aquellos residuos de pequeño tamaño lo generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Ejemplos de estos residuos especiales del hogar: aparatos informáticos y electrónicos, aceite mineral y vegetal, cristales, radiografías, baterías, ropa.

En los seis primeros meses del año, marzo lidera los servicios con 718, seguido de junio con 667, mientras que en febrero fueron 75, por ejemplo. En cuanto a municipios es Betxí el que lidera, con 465 ciudadanos, el uso de este servicio, algo que desde la localidad su alcaldesa valora como “algo muy positivo. Nuestros vecinos están muy concienciados de la importancia de la selección de los residuos, de su reciclaje. La ubicación del ecoparque, junto al mercado, hace también que nos hayamos acostumbrado a reciclar cada dos semanas esos objetos y materiales que utilizamos en nuestros hogares y comercios, algo muy útil y práctico”.

Sergio Toledo ha especificado además en su visita que “el ecoparque móvil no es un vertedero ni un almacén de residuos sino una instalación integral de residuos donde una vez almacenados y clasificados se trasladan a sus correspondientes empresas gestoras autorizadas respetando toda la normativa legal y medioambiental vigente donde serán descontaminados, reutilizados o reciclados, de forma correcta, según su naturaleza y composición”. Ha indicado además la “gran utilidad que tiene, especialmente en los municipios más pequeños que no cuentan con ecoparque propio y que con este servicio se facilita muchísimo la labor de reciclaje a los vecinos, que no tienen que desplazarse a propósito a municipios más grandes de nuestra provincia”.