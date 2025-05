El PSPV pide explicaciones a la alcaldesa de Almassora por la "descomposición" del equipo de gobierno

El PSPV-PSOE de Almassora ha asegurado este miércoles que la ruptura del grupo municipal de Vox, que ha dejado a dos concejales en el grupo de no adscritos, evidencia "la descomposición y la fragilidad de un equipo de gobierno que hace tiempo que hace aguas".

La portavoz socialista, Merche Galí, ha afirmado que la noticia "no ha sorprendido a nadie porque desde hace meses se nota la inestabilidad, la descoordinación y las peleas dentro del gobierno municipal". "Si continúan las peleas internas, este ejecutivo no tiene recorrido ni capacidad de gobernar. Almassora no puede seguir sometida a luchas de poder", ha dicho.

Galí ha recordado que se está viviendo una legislatura que funciona "al ralentí", en la que "se han perdido subvenciones millonarias y no se están impulsando proyectos transformadores, y lo último que le podía pasar a Almassora es que el órgano de gobierno se descomponga poco a poco".

La dirigente socialista ha pedido "transparencia absoluta ante la gravedad de los hechos" y ha exigido a la alcaldesa del PP, María Tormo, que explique "cómo piensa garantizar la unidad y el respeto dentro del ejecutivo local, con Vox totalmente roto y con dos concejales compartiendo bancada de gobierno con una excompañera que no ha escatimado en ataques verbales".

Además, también ha reclamado aclaraciones sobre si existe alguna contrapartida para que ambos concejales continúen apoyando al PP. "No podemos admitir que la alcaldesa pretenda reducirlo todo a una simple cuestión interna. Es más, mantenerlos demuestra una falta total de respeto hacia los votantes", ha remarcado.

Para el PSPV, "la ruptura en menos de dos años del pacto entre PP y Vox confirma que el acuerdo de gobierno era antinatural, más pensado para repartirse sillas que para trabajar por el futuro de nuestra ciudad". "Almassora necesita un gobierno fuerte, unido y con un proyecto claro para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía, no un ayuntamiento instalado en la pelea continua, las sillas y las tensiones internas", ha añadido.