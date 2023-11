Se presenta en Castelló una campaña que pretende acabar con los alquileres turísticos ilegales

Bajo el nombre ‘Cierra la puerta al intrusismo’, se pretende erradicar esta práctica, que es uno de los focos de la economía sumergida de la Comunitat Valenciana. En los últimos años, el sector turístico de la Comunitat se ha visto azotado, explican desde ASHOTUR, por una grave problemática relacionada con la proliferación de alojamientos turísticos no legalizados, y por tanto no inscritos en el registro oficial de viviendas de la Generalitat. Para contrarrestar esta situación, ASHOTUR ha lanzado una campaña especial de lucha, sensibilización e información para fomentar su debida regulación, así como informar al ciudadano de que el alquiler de un alojamiento no regularizado implica el riesgo de no disfrutar de las condiciones contratadas, ya que este tipo de establecimientos no ha pasado ningún tipo de control de calidad turística ni tiene garantizados unos servicios esenciales. La campaña se caracteriza por tener un flujo bidireccional, ya por un lado se incide en el propietario, para concienciarle, de forma totalmente didáctica, de la importancia de inscribir debidamente su apartamento turístico en el registro de viviendas de la Generalitat Valenciana, con el fin de aflorar los apartamentos y viviendas ilegales en la provincia de Castellón. Por otro, la campaña también pretende crear conciencia en el arrendador, para que en el momento de alojarse en una vivienda turística y alojarse en ella, opte por una opción segura y legalizada, debidamente inscrita en el registro de la Generalitat Valenciana. Yolanda Ramos, portavoz de ASHOTUR, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, en Onda Cero.

Administradores de fincas y los API, clave

No hay datos porque es muy difícil saberlo, dicen desde ASHOTUR, el número de alquileres ilegales en la provincia de Castellón. Por eso también han solicitado la ayuda de los administradores de fincas y de los agentes inmobiliarios, los API, también presentes en esta jornada.

