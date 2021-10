Pasaporte covid para festivales y discotecas

Sanidad hace un llamamiento al 10% de los valencianos que no se han vacunado: la vacuna, insisten, es un ejercicio de responsabilidad porque el virus no ha desaparecido. Lo ha dicho el presidente de la Generalitat que estudia cómo implantar un pasaporte COVID. Es un llamamiento a la responsabilidad a quien no se haya vacunado. Ximo Puig asegura que ahora, la prioridad vacunar a todas la personas que no lo han hecho porque el virus sigue activo. La Generalitat está estudiando cómo implantar el pasaporte COVID en discotecas y festivales, cuestión que no gusta al sector del ocio que considera que es un paso atrás.

Y en cuanto a las cifras de contagios que deja el coronavirus. 22 personas han dado positivo en las últimas 24 horas. En los hospitales de la provincia hay 29 personas ingresadas por COVID de las que 4 se encuentran en UCI.