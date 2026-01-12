CAJAMAR CASTELLÓN

Mar Martí Juárez, nueva directora territorial de Cajamar en Castellón

La ejecutiva, con casi 30 años de trayectoria en la entidad, liderará la gestión y el desarrollo del tejido empresarial en la provincia.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Cajamar ha nombrado a Mar Martí Juárez como nueva directora territorial en Castellón, cargo desde el que liderará la estrategia de la entidad en la provincia, enfocada en el apoyo a empresas y particulares.

Mar Martí Juárez, natural de Castellón y graduada Superior en Contabilidad, Administración y Gestión Comercial, comenzó su trayectoria en Cajamar en 1993 como personal administrativo. Posteriormente, entre 2003 y 2016, fue directora de oficina en dos sucursales de Castellón y, a finales de 2016, asumió la Dirección de Zona de Castellón Sur. En 2017 se incorporó a la Dirección Territorial de Valencia como directora de Zona de Valencia Norte hasta 2022, año en que regresó a Castellón para dirigir el negocio territorial de la provincia.

La entidad, líder de la banca cooperativa, destaca por su cercanía y compromiso con la excelencia en la atención a sus clientes y en el desarrollo del tejido empresarial castellonense.

