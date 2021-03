La Junta de Govern de Vila-real aprova hui les bases per a les ajudes a l´oci i restauració

La Junta de Govern Local extraordinària de hui aprova les bases de les ajudes al sector de l'oci i a les activitats incloses en el pla Resistir, com l'hostaleria i restauració. Les dues línies d'ajudes incorporaran una important novetat: de manera extraordinària, es retira dels requisits per a sol•licitar-les l'obligació d'estar al corrent de pagament amb les administracions.

Els qui vulguen sol•licitar alguna d'aquestes ajudes, hauran d'accedir a la web citaprevia.vila-real.es, seleccionar el servei Pla Resisitir/ajudes oci nocturn. A més, s'ha habilitat un mecanisme de cita prèvia específic per a aquesta gestión.se els assignarà un torn. Quan arriben a l'ajuntament, no hauran de guardar la cua general, sinó dirigir-se a la taula específicament destinada a tramitar les ajudes. També es podran gestionar via telemàtica i, per a esmenar qualsevol dubte o consulta, poden dirigir-se a l'Oficina d'informació creada per Economia en la BUC.