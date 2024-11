Ignasi García (Compromís) confirma que entró en el despacho de Ortolá con el permiso de la policía

El concejal de la oposición y portavoz de Compromís, Ignasi García, reconoce que accedió al despacho privado del edil y portavoz de Vox, Antonio Ortolá. García insiste en que es una práctica habitual en los grupos políticos y en los medios de comunicación siempre que hay una manifestación en la plaza mayor.

" Desde Compromís hemos hecho, como hacen otros grupos políticos y medios de comunicación, pedir permiso a la policía para entrar y hacer una foto desde los balcones del Ayuntamiento. Lo hicimos desde la primera puerta que vimos abierta", ha señalado el portavoz de la formación valencianista.

García acusa al portavoz de VOX de desviar la atención

Según el portavoz de Compromís, esta querella es una táctica más de Vox para desviar la atención informativa tras confirmarse que el edil de Vox y responsable de Emergencias en el consistorio no acudió a la reunión del CECOPAL en plena DANA.

También, el concejal de VOX ha confirmado que no se presentó a la reunión de Emergencias el pasado 31 de octubre, cuando la provincia permanecía en alerta roja. No obstante, Ortolá justifica su ausencia en un virus gripal que le impidió acudir, pero no, asegura, mantenerse informado de lo acordado en la reunión.