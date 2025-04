Más de 900 atletas participan en Castellón este finde semana en The Battle Games 2025

Esta mañana se ha presentado oficialmente The Battle Games 2025, una de las competiciones de Crosstraining más importantes de España, que reunirá a más de novecientos atletas procedentes de toda la geografía nacional los días 4, 5 y 6 de abril en el Recinto de Ferias y Mercados de Castellón. En el acto han participado la concejala de Deportes, Maica Hurtado, y Miguel Serra, CEO del evento, quienes han destacado la relevancia de esta cita de carácter nacional para la ciudad.

Castellón sigue apostando por el deporte

Durante la presentación, Maica Hurtado ha subrayado la importancia de acoger competiciones de esta envergadura: "Una vez más, Castellón se convierte en el epicentro del deporte nacional, reafirmando nuestro compromiso con la promoción de la actividad física y la vida saludable. Acoger eventos de este nivel nos permite seguir apostando por la diversidad deportiva y generar un impacto positivo en la economía local".

Una prueba consolidada en el Crosstraining español

The Battle Games 2025, anteriormente conocida como The Battle of the Mediterranean, es una de las competiciones más veteranas de Crosstraining en España, con nueve ediciones a sus espaldas, seis de ellas celebradas en Castellón. En esta edición, los atletas procedentes de toda España competirán en modalidades individuales, por parejas y en tríos, afrontando seis pruebas que pondrán a prueba su resistencia, fuerza y coordinación.

El evento se estructura en dos fases: una fase clasificatoria online y una fase final presencial en Castellón, donde se darán cita los 923 mejores competidores de todo el país. Además de la competición, The Battle Games 2025 ofrecerá una experiencia completa para participantes y público, con zona gastronómica, música en vivo y la presencia de destacados atletas e influencers del mundo del Crosstraining.

"Este evento no solo refuerza el papel de Castellón como sede de grandes citas deportivas a nivel nacional, sino que también contribuye a dinamizar la ciudad en un momento clave, justo después del éxito de participación en las fiestas de la Magdalena. El impacto de recibir a casi mil atletas y sus acompañantes se sentirá en el sector hotelero, la hostelería y el comercio", ha añadido Maica Hurtado.

Miguel Serra, CEO del evento, destacó una importante novedad de este año: “Hemos incorporado la presencia de influencers como Álvaro, con 140.000 seguidores, y Salveta, quienes contribuirán a aumentar significativamente la audiencia, beneficiando tanto a la competición como a la ciudad. En cuanto a los atletas más destacados, contamos con Maribel Gallardo, situada entre las tres mejores de España, y Marina Crismariu.”

Los horarios de las jornadas y las entradas se pueden consultar en la web https://thebattle.es/games/ y en las redes sociales del evento.