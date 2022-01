La Generalitat trasladará al Ministerio las alegaciones a la propuesta de la financiación autonómica

Según adelantó el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado miércoles, la Generalitat "ha hecho suyo" el informe presentado a la Comisión Mixta Consell-Corts con las consideraciones pertinentes a la propuesta realizada por el Gobierno y que, para Soler, "es ya un éxito por el mero hecho de haber logrado la unidad y la cohesión de todas las fuerzas políticas valencianas y de la Plataforma per un Finançament Just en defensa de un modelo que acabe con la discriminación actual".

El titular de Hacienda ha subrayado la "fortaleza" que supone para la Comunitat Valenciana esta unidad y ha incidido en que la imagen de cohesión lanzada el miércoles fue un "hecho histórico" porque permite "alejar esta cuestión del debate político para centrarla en la defensa de los intereses de los valencianos y valencianas con rigor, contudencia y argumentos y análisis técnicos", según ha indicado su departamento en un comunicado.

En este sentido, Soler ha señalado que el informe tiene argumentos "con fuerza y bien planteados, con una rigurosidad técnica y científica increíble del cual nos hemos de felicitar todos los valencianos y valencianas".

En cualquier caso, ha incidido en que "lo fundamental es que, pese a que recoge las reclamaciones valencianas de un sistema más simple, transporte, equitativo y con más recursos es perfectamente válido para que pueda ser asumido por el conjunto de CCAA puesto que no defiende privilegios concretos para los valencianos, sino que garantiza la equidad y la igualdad en el reparto, tal y como establece la Constitución".

De esta forma, junto al documento de los expertos, ha pedido al Ministerio un debate "sosegado" que permita abordar "lo antes posible" a todas las autonomías y en base a los documentos y argumentos técnicos planteado por cada una de las CCAA la reforma de un modelo que "no puede esperar más tiempo".

"Es fundamental que una vez que hemos comenzado a trabajar en la reforma con el criterio de reparto, conozcamos el resto de elementos que van a conformar el modelo, concretar si van a eliminarse finalmente el resto de fondos o cómo se va a determinar finalmente la población ajustada".

CONCLUSIONES

Desde la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico inciden en que la población ajustada como variable principal de reparto de los recursos de nuevo modelo es una de las reivindicaciones principales de la Generalitat a pesar de que, tal y como han concluido los expertos, el análisis de cálculo planteado por el Ministerio "no resulta del todo satisfactorio", por lo que desde la Comunitat se han planteado "alternativas y variables más objetivas, claramente demostrables y que evitarán distorsiones injustificables como las que existen actualmente en el modelo".

"Insistimos en que las administraciones autonómicas somos las encargadas de velar por la calidad de vida de nuestra ciudadanía, ya que gestionamos la mayor parte de las políticas que refuerzan el escudo social", ha expuesto Soler, al tiempo que ha insistido en que la importancia de "vehicular correctamente los recursos para que lleguen donde más se necesitan, que son los ciudadanos y las ciudadanas y nadie quede atrás".

"Por este motivo y porque no se ha podido demostrar que las variables correctivas geográficas justifiquen un mayor gasto, es tan importante eliminar las variables no poblacionales", ha defendido el conseller, en referencia a la propuesta del Comité de Personas Expertas de reducir del 3-4 por ciento el paso de las variables correctivas al 0%, así como los costes fijos, "puesto que todos los expertos y expertas, y no solo de la Comunitat Valenciana, coinciden en que podrían generar de nuevo asimetrías inaceptables".

Soler ha reivindicado que las peticiones de la Comunitat "no tienen en el punto de mira a ninguna región, persona o partido político". "El debate no es una cuestión de lucha entre comunidades o colores políticos, sino si existe o no la voluntad de redistribuir los recursos suficientes entre todos los territorios", ha continuado, con "especial énfasis" en la necesidad de que el nuevo sistema sea dinámico.

"Deben haber recursos suficientes para atender las necesidades de gasto actuales, pero el nuevo modelo debe tener también la capacidad de ser dinámico, analizar las necesidades de gasto permanentemente e ir aumentando la dotación de recursos conforme sea necesario", ha argumentado.

Por último, desde la Generalitat se ha vuelto a solicitar que el nuevo modelo incluya una solución para la deuda autonómica "derivada de tantos años de infrafinanciación y un mecanismo transitorio hasta que se logre la reforma compense la infrafinanciación valenciana".

Soler considera que es "salud democrática" compensar la pérdida de ingresos por esta razón, que "ha abocado a las autonomías con recursos por debajo de la media como la valenciana a endeudarse durante años para no recortar en Estado de Bienestar y garantizar a nuestra ciudadanía los mismos recursos que otras CCAA"