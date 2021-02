La Generalitat anuncia el fin del cierre perimetral en las ciudades y la reapertura solo de terrazas de la hostelería

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha anunciado las nuevas medidas para la Comunitat con la eliminación del cierre perimetral en las ciudades de más de 50.000 habitantes, que hasta ahora estaban cerradas durante los fines de semana, y permite la reapertura únicamente de las terrazas de bares y restaurantes hasta las 18h de la tarde, con mascarilla obligatoria y cuatro comensales por mesa.

El comercio podrá abrir hasta las 20h y se permiten las reuniones sociales de hasta 4 personas al aire libre. Además se amplia el aforo al 50% de las actividades no esenciales, iglesias, espacios religiosos. Ximo Puig ha reconocido que "no estamos en condiciones de que se celebre ninguna fiesta" y dice que es muy difícil plantear unas fiestas hasta que no se aceleren los procesos de vacunación”.

En cuanto a las actividades deportivas, se podrá realizar actividad en instalaciones deportvas abiertas, sin contacto físicio. Los escolares podrán participar en actividades deportivas grupales con un máximo de 4 personas sin contacto ni público, al igual que los entrenamientos deportivos. Continúan suspendidas las competiciones públicas o privadas en todas las categorías y modalidades excepto las federadas y se mantienen cerrados los gimnasios

El resto de medidas en vigor se prorrogan durante 15 días más, entre ellas el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana.