Fiscalía inicia diligencias de investigación preprocesal por la XXII Marcha del Bartolo tras una denuncia de GECEN

La Fiscalía ha iniciado diligencias de investigación preprocesal por la XXII Marcha del Bartolo del día 7 de julio tras la denuncia que presentó el grupo GECEN por delito contra el medio ambiente y prevaricación, según ha informado esta asociación ecologista en un comunicado.

En dicha denuncia, GECEN se refería al "incumplimiento" del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) por parte de la XXII Marxa al Bartolo 2024-Desert de les Palmes y a que, en base a este, la prueba deportiva "no es autorizable en los espacios de protección especial".

Así, indicaba que en el decreto 95/1995, de 16 de mayo, del Gobierno valenciano, por el que se aprueba definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión del Paraje Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de Les Palmes, concretamente en el artículo treinta y uno del PRUG en el apartado 2, en referencia a las zonas clasificadas como espacios sujetos a protección especial, se establece que se consideran "actividades incompatibles" "todo tipo de práctica deportiva".

"Es decir, no hay medidas compensatorias, ni condicionantes específicos o de otro tipo que lo permitan y puedan avalar, más cuando lo realmente sencillo es plantear un itinerario respetuoso con el medio ambiente y normativamente adecuado. Hay pues alternativas múltiples con las que poder realizar la prueba deportiva respetando el PRUG", añadía GECEN.

La asociación ecologista explicaba cuando presentó la denuncia que la normativa del PRUG es conocida por quienes han emitido la resolución administrativa respecto al informe favorable con carácter vinculante en materia ambiental, es decir, "quienes sean responsables de la firma del informe en la Dirección Territorial de Castellón de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio". "Presuntamente una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia, que es lo que se denuncia ante la Fiscalía para su análisis y toma en consideración", añadía.

GECEN recordó que el Parc Natural del Desert pertenece a la Red Natura 2000, siendo una Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Pues bien, en la zonas más sensibles, de mayor valor medioambiental, aquellas recogidas en el PRUG como 'espacios de protección especial' "es por donde ha transcurrido una parte significativa de la prueba deportiva, unos 5.800 metros".

"Esto no es conjugar el disfrute de nuestros entornos naturales con la concienciación sobre su cuidado", aseguró GECEN, que insistió en señalar que el objetivo que persigue la asociación "no es ir en contra de ningún evento deportivo que se realice en los espacios naturales protegidos, sino que toda práctica deportiva cumpla con la normativa pues el impacto que puede generar no es precisamente menor".