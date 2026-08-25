Diputación concederá 20.000 euros a Tírig y Catí para paliar los daños del incendio

Tírig y Catí contarán con 10.000 euros cada uno de la Diputación de Castellón para cubrir los gastos derivados del incendio forestal declarado el pasado 7 de agosto. La Junta de Gobierno ha aprobado este martes la activación de la línea de catástrofes para que ambos municipios puedan afrontar las actuaciones necesarias tras la emergencia.

El incendio calcinó unas 754 hectáreas, 404 de ellas en Tírig y otras 350 en Catí. La ayuda provincial podrá emplearse tanto en gastos corrientes como en inversiones destinadas a recuperar las zonas afectadas y restablecer la normalidad.

La medida supone la tercera activación este verano de esta línea de emergencia. La Diputación ya recurrió a ella tras el incendio que afectó a la Vall d'Uixó y ante las lluvias torrenciales registradas recientemente en Bejís y Torás.

Además, la institución provincial ha destinado 1,7 millones de euros a atender las necesidades de las localidades afectadas por el incendio de la Vall d'Uixó y ha puesto en marcha trabajos de limpieza de emergencia en 17 núcleos de población de municipios de menos de 5.000 habitantes.