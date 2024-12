La Diputación aprueba un presupuesto de 217,2 millones para 2025 con los votos en contra de PSPV y Compromís

El Pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado este martes un presupuesto de 217,2 millones de euros para 2025, un 12 por ciento superior al del presente año, con los votos a favor del PP, en contra de PSPV y Compromís y la abstención de Vox, tras rechazar una enmienda de adición de los socialistas.

Compromís y PSPV han justificado su voto en contra debido a que las cuentas no contemplan dinero para el fondo de cooperación, el cual será cubierto, según los 'populares', con los remanentes.

La vicepresidenta de la Diputación y diputada de Hacienda, Mª Ángeles Pallarés, ha señalado que los presupuestos son "oportunidades" para todos los vecinos de la provincia y el "reflejo de la responsabilidad de la institución" y del "buen hacer" del equipo de gobierno.

Pallarés se ha referido a la "incerteza" que crea no tener los PGE aprobados, a pesar de lo que -ha dicho- se han sacado adelante unas cuentas de la Diputación que "refuerzan la proyeccción de la provincia, están trabajadas y muy pensadas, y son fruto del conomciento de primera mano de todos los pueblos de la provincia".

"Son un compromiso con los valores que defendemos de equidad, justicia social y protección de nuestro patrimonio. Es un presupuesto valiente, con proyectos estratégicos y ambiciosos para transformar la provincia", ha añadido.

DEBATE

Durante el debate de este punto, el diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha señalado que tenía el "corazón dividido" porque no puede ir en contra de todo lo que recoge el presupuesto, pero no tampoco puede "ser cómplice de las partidas destinadas a cumplir con sus compromisos ideológicos y que poco o nada tienen que ver con el bienestar de los castellonenses".

Ferrer ha criticado algunas de las subvenciones aprobadas por la Diputación, y ha apuntado que Vox seguirá reclamando la priorización de objetivos para destinar el dinero de los contribuyentes a las necesidades más urgentes de los pueblos, "pero el movimiento LGTBI y la ideología de género no están entre las prioridades de nuestros administrados y, sin embargo, la inmigración ilegal sí se encuentra entre sus preocupaciones si ésta se ve favorecida por el efecto llamada".

El diputado de Vox ha justificado la abstención de su grupo, indicando que "hay más de 350.000 euros para su descontrolada y enfermiza ideología de género e igualdad". "Y nos abstenemos porque hay cosas positivas en el presupuesto y porque aparecen inversiones imprescindibles en el momento actual, como en materia hídrica", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de Compromís, David Guardiola, que ha comenzado su intervención acusando al diputado de Vox de "provocar", ha reconocido que "sorprendentemente" hubo voluntad de diálogo con su grupo por parte del equipo de gobierno a la hora de negociar los presupuestos, los cuales incorporaban algunas de sus propuestas.

Sin embargo, ha explicado que dedicieron votar en contra de las cuentas cuando descubrieron que "se había reducido a cero la línea presupuestaria de fondos de cooperación, partida con la que los pueblos contaban y servía para facilitar la autonomía municipal", hecho del que -según ha dicho- no se les advirtió "ni siquira en la Cumbre de Alcaldes". "Pedimos explicaciones inmediatas y el equipo de gobierno dijo que el dinero de estos fondos se destinará a obras más urgentes y que se dejará para más adelante, pero no tenemos garantía, por eso decidimos votar en contra de los presupuestos", ha añadido.

"PERPLEJIDAD"

El portavoz del Grupo Socialista, Samuel Falomir, ha destacado la "perplejidad" de su grupo cuando vieron que el presupuesto no contemplaba el fondo de cooperación. "No teníamos intención de votar en contra el presupuesto, pero consideramos que hay pueblos de la provincia que les supondrá perder muchos ingresos de la Diputación, pues el fondo de cooperación representaba el 50 por cien del presupuesto de muchos ayuntamientos, y tenemos dudas de que se pueda poner en los remanentes", ha subrayado.

"No tengo duda de que el PP nunca ha confiado en este fondo, y qué casualidad que el primer año que es voluntario desaparezca del presupuesto de la Diputación", ha manifestado Falomir, quien también ha recriminado al equipo de gobierno que no se explicara que el fondo no estaría contemplado en las cuentas de la Diputación durante la Cumbre de Alcaldes.

El vicepresidente de la Diputación Héctor Folgado ha resaltado que estos presupuestos son "los más importantes de los últimos años para esta casa y para la provincia, que gestiona el presente, mira al futuro y hace justicia con los municipios que el PSOE dejó abandonados en el pasado".

"Están reafirmando que se han convertido en un lastre para el crecimiento de la provincia", ha dicho respecto a los socialistas. "Su comportamiento desde que les entregamos el documento de presupuestos es lamentable, pues no nos llamaron ni preguntaron porque no querían conocer la verdad ni que les estropeara su campaña para mentir y embarrar, pues mentir es decir que no habrá fondo de cooperación para 2025", ha apuntado.

Folgado ha preguntado a los socialistas si tienen las garantías de que no se puede incorporar el remanente para cubrir el fondo de cooperación, "tal y como vamos a hacer". "El PSOE dejaba el 100 por cien de fondos que no son obligatorios para los remanentes, igual que nosotros, que lo hemos dedicido para no tener 100 millones de euros bloqueados", ha destacado el 'popular', quien ha añadido que el PSOE actúa así "porque los 29 millones de euros que hemos invertido para solucionar los problemas de agua dejan en evidencia lo que hicieron ellos, y están intentando bloquear esta inversión".

"LOS MEJORES PRESUPUESTOS EN MUCHOS AÑOS"

Finalmente, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha indicado que los de 2025 son "los mejores presupuestos de esta casa en muchos años, y comenzarán a caminar de la mano de los alcaldes que pedían más conciliación y llevaban años vertiendo las aguas residuales donde no debían. Lo importante es que los presupuestos comenzarán a trabajar y nos permitirán hacer la mayor inversión en agua y muchas más cosas", ha añadido.

"Este presupuesto pasará a la historia de la provincia porque ataca problemas estructurales y es uno de los más inversores, y está claro que el PSOE iba a votar en contra aunque hubiera incorporado el fondo de cooperación", ha manifestado.

Barrachina ha señalado que prefiere ir al congreso de su partido "para intentar que se cambien las cosas que están mal hechas en vez de ir a un congreso a aplaudir a todos los corruptos". Al respecto, ha apuntado que si se tuviera la financiación correspondiente del Gobierno de España, las administraciones supramunicipales se dedicarían a hacer proyectos estructurales.

El Pleno también ha aprobado la modificación de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación, así como la actualización para 2025 del Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2025 y la plantilla y relación de puestos de trabajo para 2025