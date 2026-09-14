Detenidos dos hombres en Benicasim con más de un kilo de cápsulas de adormidera

La Guardia Civil de Benicasim ha detenido a dos hombres, de 30 y 33 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en el marco de los dispositivos establecidos para combatir el tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia de Castellón.

La actuación tuvo lugar el pasado 9 de septiembre en el Camino Serradal de Benicasim. Los agentes se encontraban realizando un dispositivo operativo en vía pública cuando dieron el alto a un vehículo en el que viajaban los dos detenidos.

Durante la identificación, y ante las sospechas de los agentes por la actitud de los ocupantes, se llevó a cabo un registro del vehículo. En su interior localizaron 1.010 gramos de cápsulas de amapola de adormidera y más de 3,47 gramos de polvo procedente de su trituración.

Según la Guardia Civil, este tipo de planta puede emplearse para la obtención de sustancias estupefacientes. Tras el hallazgo, los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Las diligencias correspondientes han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Castellón, que deberá determinar las responsabilidades que correspondan.