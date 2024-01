Compromís reclama más ayudas para la cerámica en Les Corts

Mònica Àlvaro, diputada en Les Corts de Compromís, asegura que "de enero a noviembre del 2023 se han presentado 51 ERES que afectan a más de cinco mil trabajadoras y trabajadores del azulejo y este año las perspectivas no mejoran".

Es por ello que, según informan desde el partido naranja, han presentado una proposición no de ley en Les Corts con la que insta al Consell a aumentar las líneas de ayuda a la cerámica de forma que se adapten a las condiciones de crisis sin precedentes que está sufriendo el sector cerámico valenciano.

Àlvaro manifiesta que "en septiembre del 2023 el President de la Generalitat, Carlos Mazón anunció un 'Plan Exprés' de apoyo al sector cerámico que consistía, según palabras del President, en ‘triplicar’ la parte no reembolsable de las distintas líneas de ayuda y apoyo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). La realidad fue que la medida anunciada no triplicaba nada, pero si es cierto que, sobre el papel, incrementaba entre 12 y 15 millones de euros las ayudas de las líneas bonificadas a las que se podían acoger las empresas cerámicas valencianas".

Desde el partido valencianista aseguran que a pesar de que algunas empresas se acogieron a esta medida, tal y como ya venían haciendo desde que el anterior gobierno autonómico comenzara esta línea que ahora se aumentaba, en octubre del 2023 solo se habían resuelto 21 expedientes de las empresas que habían solicitado la ayuda. Incluso el Presidente del IVF reconocía en ese momento que había al menos 10 solicitudes más que todavía no habían sido atendidas.

Ante esto -ha añadido la parlamentaria-, "la realidad es que en el mes de noviembre el sector del azulejo había perdido un 20% de producción y más de 480 puestos de trabajo, tres meses después del anuncio exprés del presidente del gobierno valenciano. Incluso cuando las ayudas del Ministerio han llegado a las empresas beneficiarias, las cifras son demoledoras y marcan un grave impacto para la provincia de Castelló en forma de pérdida de puestos de trabajo y aumento de ERES. De hecho se calcula que de enero hasta noviembre del 2023 los 51 ERES presentados alcanzan a más de cinco mil trabajadoras y trabajadores del azulejo".

El sector ya ha anunciado un manifiesto y reuniones con el Ministerio de Industria para replantear las ayudas que desde el Gobierno estatal tienen que mejorarse para poder frenar la caída y la crisis que sufre la cerámica. Sin embargo, afirman desde Compromís "el gobierno valenciano no puede quedarse de brazos cruzados, más cuando se constata que el ‘Plan exprés’ anunciado por el President es un fracaso, puesto que no ha significado un recorte de las previsiones negativas de la patronal cerámica, que apuntaban a ese 20% de pérdidas de productividad antes de las medidas tomadas por el actual gobierno valenciano".

Compromís reclama que la Generalitat Valenciana vaya más allá y revise las líneas de apoyo que actualmente se están ofreciendo al sector cerámico de forma que sea más fácil a las empresas adherirse a ellas y sobre todo, menos oneroso. También el portavoz provincial del partido, David Guardiola, ha criticado a Marta Barrachina, presidenta de la Diputació de Castelló, "las competencias en industria son de la Conselleria y hay que reivindicar a quién tiene las competencia, y no lanzar acusaciones, si antes no se ha hecho el trabajo. Antes de enviar cartas a Madrid y solicitar reuniones con los ministerios, se necesitan acciones y resultados del Consell, y el 'Plan Exprés' de Mazón no está a la altura que se necesita, ante los resultados y deterioro económico del sector cerámico".

Por eso, el portavoz valencianista ha reclamado a la máxima mandataria provincial que "levante la voz también ante el Consell y apoye incrementar ayudas autonómicas y provinciales ante una crisis que afecta severamente en la provincia".