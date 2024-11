El Colegio de Enfermería de Castellón teme por la alerta sanitaria

El Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) han puesto en marcha una recogida de diversos materiales para ayudar a las personas afectadas por el temporal que ha azotado la provincia de Valencia. Aquellos interesados en colaborar pueden realizar su aportación en la sede colegial (Avda. Virgen del Lidón, 57−Bajo, 12004 Castellón), a lo largo de toda la semana, en horario de 9:00 a 20:00 horas (de lunes a jueves) y de 9:00 a 15:00 horas (el viernes). Hoy, 5 de noviembre, partirá el primer envío a los municipios afectados.

Para llevar a cabo esta iniciativa, se solicita que la población done productos para bebé (leche de fórmula, pañales, potitos, toallitas, carritos, ropa, mochilas de porteo, etc.); material higiénico y sanitario (gel hidroalcohólico, mascarillas, guantes, gasas, apósitos para heridas, cepillos de dientes, pasta de dientes, productos de higiene corporal, loción de piojos, etc.); productos para mujer (compresas, toallitas higiénicas, ropa de embarazada, etc.) y medicamentos (inhaladores de Ventolín, Fucidine, antieméticos bucodispensables, cepillos de clorhexidina, antihistamínicos, corticoides vía oral, etc.).

La presidenta, Isabel Almodóvar, ha mostrado su preocupación ante la posible alerta sanitaria ya que en muchos municipios siguen estancadas las aguas, los alimentos se han estropeado por el agua y pueden haber incluso cadáveres debajo de zonas con barro, por lo que si no se actúa de forma rápida y contundente la situación sanitaria se puede complicar.

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón está reclutando enfermeros de forma voluntaria y altruista para revisar y clasificar el material recibido y asegurarnos que se pueden emplear de forma segura”.