Castellón abre el plazo para elegir al Pregonero y Pregonero infantil de la Magdalena 2026

El Patronato Municipal de Fiestas de Castellón ha abierto hoy el plazo para presentar candidaturas a Pregonero y Pregonero infantil de las fiestas de la Magdalena 2026. Los interesados podrán entregar la documentación del 12 al 22 de enero en las instalaciones del Patronato.

La presidenta del Patronato y concejala del área, Noelia Selma, ha destacado la importancia de estas figuras: “Se inicia el ciclo festero con la elección de los encargados de anunciar las fiestas a toda la ciudad y hacer partícipe de ellas no solo a los vecinos, sino a todos los que quieran conocer ‘les millors festes del món’”.

Las candidaturas deben presentarse mediante instancia ordinaria, acompañada de fotocopia del DNI o empadronamiento, fotografía y un breve currículum que incluya los datos personales y participación en actividades festivas, culturales, deportivas o cívicas. Se pueden entregar físicamente en el Patronato o digitalmente a través del correo: patronatdefestes@castello.es hasta las 14:00 horas del 22 de enero.

Los requisitos son:

Pregonero: ser mayor de edad y vecino de Castellón de la Plana.

Pregonero infantil: tener entre 10 y 14 años, ser vecino de Castellón y haber sido Presidente Infantil de Gaiata.

Tras cerrar el plazo de presentación, se realizarán las pruebas de selección, cuya fecha se anunciará próximamente. La elección final de los Pregoneros, que leerán los versos del Pregón y del Pregón infantil, será realizada por la alcaldesa, Begoña Carrasco, conforme a los Estatutos del Patronato de Fiestas.