Carrasco: “Implantaremos el I Plan de conciliación familiar y laboral y la gratuidad en la educación de 0 a 3 años”

Begoña Carrasco ha mantenido una reunión con representantes de las escuelas infantiles Acade Asociación, FECEBAL y Salvem 0-3. Junto a la diputada autonómica del PP y portavoz de Educación, Beatriz Gascó, “les hemos trasladado nuestro proyecto, el que pondremos en marcha cuando gobernemos en la ciudad y en la Comunidad Valenciana, por una educación de 0 a 3 años gratuita y universal, con libertad de elección de centro aprovechando la red pública y privada ya existente y sin distinción de rentas”, explica.

“Tenemos un problema de natalidad, para que en Castellón nazcan niños las familias necesitan apoyo, hay que darles facilidades”, insiste Carrasco. Por eso, a nivel local las ayudas pasan por un Plan que ayude a las familias a la conciliación de su vida familiar y laboral. “En éste no puede faltar la oferta de programas como 'escoletes d'estiu' municipales o similares en épocas vacacionales para dar opciones a los padres que trabajan y no se vuelvan a repetir los problemas del verano pasado, donde el equipo de gobierno generó un problema a las familias por no licitar a tiempo estos programas. Estuvieron a punto de dejar en la estacada a más de mil familias”, recuerda.

“La educación no es algo que se pueda improvisar y la gestión tardía de este equipo de gobierno, encabezado por la alcaldesa socialista Amparo Marco no ayuda a la planificación de las familias. Los castellonenses merecen un gobierno que esté por solucionarles los problemas y no ocupado en resolver sus crisis internas y generar polémicas estériles que no ayudan en su día a día a los castellonenses” apunta.

Como han anunciado los Populares, su compromiso va más allá. A nivel autonómico, el presidente Carlos Mazón ha anunciado 270 millones de euros para garantizar la gratuidad a las familias en la educación de 0 a 3 años, en cuanto gobierne. Un dinero que se obtendría menguando el gasto político del actual Consell.