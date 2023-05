El Ayuntamiento de Vila-real volverá a un gobierno de pactos tras dos legislaturas de mayoría absoluta socialista

LEER MÁS Programa especial noche electoral provincia de Castellón

El Partido Socialista de Vila-real gana las elecciones municipales, pero pierde la mayoría absoluta, tras 8 años de gobierno con 13 concejales socialista en el equipo de gobierno.

Tras el 100% del voto escrutado, el resultado electoral en Vila-real le daba la victoria al PSPV-PSOE con 11 concejales, siendo la segunda fuerza más votada el Partido Popular con 8 concejales, suma 3 respecto a 2019, Compromís se queda con 3 concejales pero puede tener la llave para el gobierno local. Por su parte VOX suma dos concejales, y tendrá representación en el consistorio con 3 ediles.

La formación de Unides Podem que esta legislatura ha formado parte del equipo de gobierno, con José Ramón Ventura al frente de delegaciones como la de Agricultura y cedida por el partido socialista, se queda sin ningún representante en el Ayuntamiento. Lo mismo ocurre con Ciudadanos que desaparece del mapa político municipal.

El candidato socialista, José Benlloch pretende lanzar el primer guante para formar gobierno a Compromís, " hemos ganado las elecciones y deben respetarlo el resto de partidos, pero estoy abierto al diálogo, aunque el primer guante se lo tenderé a Compromís y lo haré con total humildad " ha remarcado.

La candidata de esta formación, María Fajardo se mostraba anoche sorprendida por las declaraciones de Benlloch, con el que considera no se han llevado bien desde que entró la candidata a liderar Compromís " he recibido insultos por parte de Benlloch, la relación no ha sido buena, si que creo en acuerdos con las siglas socialistas, y no me sentaré a hablar con la extrema derecha" declaró Fajardo tras el resultado de anoche.

Por su parte el PP, según su candidato Adrián Casabó, está dispuesto y abierto al diálogo " como hemos hecho durante estos últimos cuatro años, porque nos caracteriza el talante del diálogo, y estamos dispuestos a escuchar, pensando siempre en beneficio de Vila-real, ni Madrid ni Valencia nos van a influir para la formación del gobierno local" aseguró. Cabe recordar que con 8 concejales, al PP le quedaría todavía 5 para poder formar un posible gobierno municipal.

El PP recupera la Diputación de Castellón

El PP recupera la Diputación de Castellón cuatro años después con mayoría absoluta. Los resultados de las elecciones municipales en la provincia de Castellón han dejado el triunfo del PP a nivel provincial, con 111.365 votos frente a los 93.769 del PSOE