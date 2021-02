Ajuntament i gestories agilitzen la concessió d´ajudes als sectors afectats per la crisi

La Regidoria d'Economia ha consensuat amb els grups polítics i les gestories les bases per a la sol•licitud i concessió de les ajudes dirigides als sectors més afectats per les restriccions i mesures per a frenar la covid-19. L´objectiu és accelerar en la mesura que siga possible el procediment perquè aquestes ajudes, arriben com més prompte millor als autònoms i les petites empreses més afectades per la crisi.

El Decret llei 1/202, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, es contemplen 28 activitats econòmiques d'àmbits com a hostaleria, turisme, activitats esportives, creació artística, gestió cultural i d'espectacles, etc., per a empreses amb fins a 10 treballadors i la quantia màxima a la qual poden accedir els beneficiaris és de 2.000 euros per autònom o microempresa, a més de 200 euros per cada treballador. En el cas de la línia d'ajudes a l'oci nocturn, es tracta d'un paquet d'ajudes de 50.000 euros, de concessió directa, sense necessitat de justificar despeses. Les bases estableixen una ajuda fixa de 3.000 euros per a cada negoci que s'ajuste a l'activitat, estiga registrat i al corrent de pagament, mentre que es contempla un plus del 20% per a les discoteques.

L'Ajuntament té oberta des de l'1 de febrer una oficina d'assessorament sobre les ajudes a través del telèfon gratuït 900 545 000 i el correu electrònic planresistir@vila-real.es. La previsió és habilitar atenció presencial a la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) en el moment en què s'òbriga el termini de presentació de sol•licituds.