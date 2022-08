750 efectivos en la provincia ante el riesgo de incendios

La Diputación de Castellón ha coordinado un operativo de 750 bomberos, 200 vehículos y 5 medios aéreos para proteger a la población del riesgo de incendios. La alerta extrema de incendios forestales se debe a que se trata del verano más caluroso e intenso en mucho tiempo y a una baja humedad. Este fin de semana, alcanzaremos los 40 grados y el peligro es mayor. Por ello, la Diputación ha reunido a efectivos y medios propios del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y ha dado una serie de recomendaciones a los ciudadanos.

Pablo Vila, inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Castellón , ha hecho un llamamiento para que las personas tomen precauciones y no realicen ninguna actividad agrícola con maquinaria que pueda provocar chispas, sean responsables con el medio ambiente y no lancen colillas y eviten las horas en las que hay más riesgo de sufrir un golpe de calor. También ha recordado que en caso de estar presenciando un incendio, no duden en llamar al 112.