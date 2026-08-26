14 asociaciones juveniles de Castellón recibirán más de 35.000 euros para sus actividades

Un total de 14 asociaciones juveniles de la provincia recibirán más de 35.000 euros de la Diputación de Castellón para desarrollar actividades y programas dirigidos a los jóvenes. Las ayudas buscan reforzar la participación juvenil y apoyar iniciativas de carácter formativo, cultural y social.

Las entidades beneficiarias organizarán campamentos, acampadas, excursiones, encuentros juveniles, talleres, conferencias y actividades de música y teatro, además de publicaciones y concursos relacionados con la juventud.

La diputada de Juventud, María Tormo, ha destacado la importancia de respaldar el trabajo de estas asociaciones para ofrecer a los jóvenes espacios de participación y formación. Según ha señalado, estas iniciativas contribuyen a fomentar una ciudadanía activa y a generar nuevas oportunidades en los municipios de la provincia.

Tormo ha defendido que el apoyo a las asociaciones forma parte de las políticas de la Diputación para favorecer el desarrollo personal, cultural y social de los jóvenes y mantener el dinamismo de los 135 municipios de Castellón.