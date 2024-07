Yeremy Pino: "Las sensaciones son buenas y hay tiempo para ir avanzado y coger la forma física"

Yeremy Pino ha sido una de las grandes novedades del Villarreal en el partido de pretemporada de los amarillos frente al Leicester después de volver a los terrenos de juego tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en noviembre de 2023.

El jugador amarillo dispuso de sus primeros minutos tras ocho meses de baja. "Las sensaciones son buenas y hay tiempo para ir avanzado y coger la forma física", dijo en declaraciones a los medios del club Yeremy Pino, quien reveló que una bacteria retrasó una recuperación en la que quiso destacar el trabajo que han hecho los recuperadores, porque han tenido su recompensa.

Además, el jugador canario reconoció que tras lesionarse no se esperaba que fuera tan grave porque al poco de sufrir el percance le dijeron no era tan grave pero al día siguiente al llegar al entrenamiento "me dijeron que tenia el cruzado roro y fue bastante duro".

"Ha sido muy duro, no tenía ni idea de lo que era esto, estuve informándome y al final lo sacamos adelante entre todos. Han sido mucho días, yendo y viniendo al hospital en una fase en la que estábamos sin saber qué tenía porque lo de la bacteria tardó en salir", explicó.

Para Yeremy también ha sido "duro" ver al equipo desde la grada. "Dentro de lo malo que es una lesión así, aprendes a valorar los pequeños momentos, los viajes, compartir con los compañeros, trabajar con ellos y poder disfrutar del grupo. El proceso es difícil, pero es un aprendizaje que hace conocer mejor tu cuerpo", dijo.