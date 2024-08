El Villarreal reina en la locura goleadora de La Cerámica para dormir como líder

Pocos partidos tan divertidos como el que noche se vivió en Vila-real se ven en la liga española a lo largo de una temporada. Y es que el disputaron Villarreal y Celta fue, de largo, el más atractivo de los que llevamos de campeonato. Una oda al gol y al fútbol ofensivo que hizo las delicias del espectador. Aunque no es menos cierto que acompañado de innumerables errores defensivos que los amarillos deberán subsanar

"Ha sido un partido súper atractivo para el aficionado, los entrenadores estaremos menos contentos de la fase defensiva. Me quedo con el resultado. Jugamos un primer tiempo muy bueno, no merecimos ir al descanso con el resultado adverso, yo estaba satisfecho. El partido fue un poco loco, no solo en el final. Hubo movimientos alternos de dominio. Tuvimos el cuarto gol en dos ocasiones, pero el rival nos penalizó una estrategia que debimos haber corregido mejor. Creo que en ese tramo final no superaron, tuvieron tres ocasiones para verse adelantado en el marcador y meternos el cuarto" analizaba el técnico amarillo, Marcelino García.

El asturiano evidenció la necesidad de mejorar en defensa si quiere estar en la zona alta de la tabla: "No somos capaces de corregir nuestro problema de la temporada pasada, llevamos tres partidos y seis goles en contra. En dos partidos en casa, cinco goles en encajados. Debemos corregir esa faceta, depende de todos. Estamos en inicio de competición, han llegado jugadores nuevos y eso hay que ajustarlo. Se están dando circunstancias, tenemos dos laterales lesionados, jugadores que acaban de llegar. Nos ha obligado a jugar a los dos laterales los 90 minutos de cada partido, por lo que cuando llega el tramo final los esfuerzos se notan mucho. Cuando no van las piernas, las respuestas tienen más dificultad".

De la misma forma elogió el partido de los nuevos fichajes y destacó su influencia en el resultado final: "Los jugadores que salen de refrescos nos han dado mucho, al Celta los suyos también. Barry muy poco, Ayoze y Pépé un poco más. Necesitamos más tiempo para introducir estos futbolistas. Pero estamos muy contentos. Barry debut y el primer balón que toca es un golazo, es una bendición. Y además tuvo una influencia decisiva en el penalti"