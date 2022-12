El Villarreal se reencuentra con Emery

Los castellonenses viajaron en la tarde del miércoles al Reino Unido con varias ausencias y con la presencia de algunos canteranos. Al margen de los mundialistas argentinos (Rulli y Foyth), tampoco formaron parte de la expedición los lesionados Lo Celso, Morales, Pedraza y Alberto Moreno. El delantero madrileño presenta problemas en un tobillo, mientras que los dos laterales , con lesiones musculares, apuntan a perderse el inicio de la competición oficial.

Hasta la fecha los amarillos se han medido a Fenerbahce y Galatasaray en los dos partidos que disputaron en Estambul, con el balance de una derrota y una victoria. En esta ocasión se medirán al que ha sido su técnico durante las dos últimas temporadas y artífice de los éxitos cosechados por los amarillos en Europa. El técnico vasco abandonó el Villarreal de forma unilateral y tras ejecutar la cláusula de salida de salida que existía en su contrato ante la importante oferta económica recibida por parte inglesa.

Setién no quiere polémicas con Emery

Quique Setién | Villarreal CF

Pese al "morbo" que pueda encerrar este duelo, el técnico amarillo, Quique Setién, elude cualquier polémica y considera que no hay connotación que no sea la de un amistoso más: ""Para mí desde luego, no. Nos va a venir bien y será exigente, como los que jugamos en Turquía, con poco de amistosos. Será la realidad que nos encontraremos en competición y estos partidos nos ponen en situación real de juego. Los que busco es mejorar respecto a otros partidos anteriores".

El técnico castellonense dio valor a la pretemporada que está realizando su equipo y se mostró convencido de que servirá para mejorar diferentes conceptos: "De lo que estoy más satisfecho es de la actitud e implicación de los jugadores en las cosas que tienen que entender. Hay un grupo cohesionado y necesitamos coordinarnos un poco mejor cuando hay que ir a la presión y cuando esperar. A medida que vayan pasando los partidos y entrenamientos lo iremos mejorando. Hay que mejorar un poco en todo, ser más constantes".