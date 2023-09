El Villarreal quiere soltar amarras en Cádiz

LEER MÁS La estrategia amarilla manda en Primera

El Villarreal tratará de repetir el partido que ya realizaran hace dos jornadas en Mallorca en lo que prevé sea un duelo similar. El equipo de Quique Setién se mide al reto de conseguir su primera victoria en Cádiz en la máxima categoría. Un escenario que se le atraganta históricamente y para el que no se esperan excesivas novedades en el once inicial.

Lo cierto es que el gaditano es un estadio en el que el Villarreal no conoce la victoria en Primera , y donde sólo ha ganado en Segunda y en Copa la largo de su historia. Cabe recordar que ya en Mallorca los castellonenses acabaron con uno de sus mayores gafes a domicilio en la máxima categoría.

Una semana más, las únicas dudas en el once estriban en conocer quien acompañará a Cuenca en el eje de la zaga y si Baena jugará en el centro del campo o formará parte de la tripleta de ataque, lo que podría entrada a Comesaña o Capoue en el once.

Setién prevé un duelo similar al de Mallorca

El técnico amarillo, Quique Setién, prevé un duelo similar al que su equipo ya ganara en Mallorca dos semanas atrás. Y para ello sabe de la necesidad de evitar las pérdidas ante un equipo bien trabajado para el contragolpe.: "Puede que sea así, tanto Cádiz como Mallorca son dos equipos que están quizás más preparados para defender, pero qué saben atacar. Son equipos cualificados para generar muchos problemas con el balón a su manera".

De la misma forma el cántabro, asegura que no se fían del Cádiz: "Al Cádiz le hemos visto estos partidos. Es verdad que en casa no pudo ganar, aunque entiendo que el partido más parecido será el que jugaron en Barcelona. Es un equipo aguerrido, que cuenta con jugadores de calidad que te pueden comprometer. Es un equipo que no necesita tanto para hacer peligro"