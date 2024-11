El Villarreal firma un año de Champions desde la llegada de Marcelino

La situación del Villarreal en la actualidad se puede considerar poco menos que idílica. En puestos Champions pese a haber jugado un partido menos que sus principales rivales, todo es optimismo en el entorno del club de La Plana. Pero hace justo un año la situación nada tenía que ver con la actual en el conjunto castellonense.

En tal momento como el actual los amarillos ya habían destituido a dos entrenadores como eran Quique Setién y Pacheta. Tocados deportivamente y con el descenso rozando los talones , los azulejeros sumaban la mitad de los puntos (12) de los que tienen en la actualidad pese a haber jugado un partido más. En aquellas condiciones pelear por Europa parecía un imposible. Tanto que los actuales puestos de Champions que actualmente ocupan los amarillos quedaban ya a 18 puntos de distancia.

Ante esa tesitura, la dirigencia amarilla decidió apostar todas sus cartas a un técnico con pasado brillante en la entidad y limadas ya las asperezas de una complicada relación entre ambas partes que desembocó en su momento en una traumática salida. Un técnico consagrado como Marcelino que generaba consenso en todo los sectores del club: dirigencia, plantilla y aficionados, que le esperaban con los brazos abiertos. Tal día como hoy hace un año, la entidad castellonense anunciaba el acuerdo con el asturiano.

A su llegada y consciente del mucho trabajo que tenía por delante, Marcelino quiso bajar el soufflé de las expectativas generadas : “Soy Marcelino García. Muchos me conocen como 'Marce'. Pero no me llamo Salvador ni me apellido Milagros”. Y lo cierto es que sin más receta mágica que el trabajo constante y la total confianza de los jugadores en él, cualquier parecido del actual Villarreal con el que se encontró a su llegada , es pura coincidencia.

De pelear el descenso a ilusionarse con la Champions

Marcelino en su presentación con el Villarreal CF | Villarreal CF

Desde su llegada la transformación del conjunto azulejero ha sido radical. Y si bien es cierto que han ayudado, y no poco, los refuerzos llegados al equipo este verano, la realidad es los números de los amarillos con el actual cuerpo técnico al frente corresponde al de un equipo de Liga de Campeones

El Villarreal ha disputado un total de 45 partidos oficiales durante este periodo, en el que acumula más de la mitad de victorias (23), 13 empates y únicamente nueve derrotas. Un año después de lo que parecía una temporada abocada al desastre, en tierras de la Plana sueñan despiertos con la posibilidad de volver a escuchar el himno de la Champions en un futuro cercano. Y si eso no es un milagro de Marcelino, hoy hace un año cualquiera lo hubiera pensado.