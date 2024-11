Pau Navarro: La última gran irrupción de la cantera del Villarreal

Pau destacó este pasado fin de semana con una gran actuación ante el Alavés tras saltar al terreno de juego mediada la primera mitad por la lesión de Kiko Femenía.: “El míster me pide que esté preparado y que intente mejorar cada día. Le hago caso y las cosas van saliendo poco a poco. Todos los canteranos sueñan con jugar en el primer equipo alguna vez y estoy muy feliz de poder entrenar aquí cada día con jugadores de tanta calidad, afirma.

El de la Vilavella ya había actuado anteriormente ante el Espanyol y en casa ante el Getafe. Y en ambos partidos lo hizo como central , mientras que ante el Alavés este fin de semana lo hizo como lateral derecho,. Un sobriedad y polivalencia que hace que en el club le vean como el recambio a medio plazo perfecto para un hombre como Juan Foyh, de características muy similares: “He sido lateral derecho en la cantera muchos años. Es una posición que conozco y en la que me siento más cómodo. Puede que tenga condiciones también para jugar de central. El míster me quiere preparado para jugar en las dos posiciones. Y es una ventaja para mí de cara a poder tener minutos con el primer minuto. Lo estoy aprovechando”.

Un salto al primer equipo que Pau no esperaba "tan pronto": “La verdad es que no me lo esperaba. Yo llegué aquí desde muy pequeño. No me esperaba estar jugando con el primer equipo a los 19 años. Yo llegué muy joven y todos desde pequeños queremos llegar hasta aquí. Lo quiero aprovechar al máximo. Aunque sé que mi sitio es el Villarreal B y estoy preparado para jugar con ellos en cualquier momento”.

La posible ausencia de Femenía para las próximas fechas por molestias musculares y la ausencia de Foyth, quien todavía no ha podido trabajar esta semana con el equipo harán que el canterano puede tener cierta continuidad . De momento, Marcelino ya dejó claro tras la disputa de la última jornada que el jugador es la apuesta suya y del club para este momento: "Si se nos lesiona el lateral y ponemos a Pau, es porque es nuestra principal apuesta" . Y el canterano sigue dando motivos para esto no cambie.