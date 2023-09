El Villarreal se desangra en defensa

La derrota en Cádiz y los tres tantos encajados por el Villarreal en su visita al Nuevo Mirandilla confirman el mal arranque de temporada del conjunto amarillo y dejan un claro diagnóstico del principal de los males del conjunto castellonense: su tremenda fragilidad defensiva.

Tres nuevos goles que suman a los cuatro encajados en la anterior jornada, donde ya dio claras muestras de dicha falta de contundencia atrás, y a los dos de la primera jornada ante el Betis. Y es que, pese a ser capaces de mantener la puerta a cero en su visita a Mallorca, el conjunto castellonense muestra los peores números del campeonato en materia defensiva al llegar el parón. Nueve goles en cuatro partidos. Eso es, más de dos por encuentro disputado.

Albiol: "Encajando dos o tres goles es imposible"

Uno de los pesos pesados de la defensa azulejera, Raúl Albiol, se mostraba contundente y no tenía pelos en la lengua tras la derrota en tierras gaditanas: "La línea, incluso en pretemporada, no ha sido buena. Y aunque los amistosos no cuentan, la verdad es que no hemos empezado bien. Es la jornada cuatro y queda mucha liga. Trataremos de trabajar y mejorar".

El veterano zaguero, que regresaba al once, iba más allá en sus declaraciones a Movistar al finalizar el duelo: "Encajando tantos goles es imposible. Si te meten dos o tres goles por partido es muy difícil ganar. Habrá que defender mejor".

La tónica general del conjunto castellonense durante el verano fue su endeblez defensiva hasta el punto de encajar la friolera de 18 goles en siete partidos amistosos. El hecho de ser el periodo de preparación y los cambios en el plantel no evitó que se encendieran algunas alarmas en ese sentido tras encajar goleadas ante equipos más débiles como el Saint Gallen (6-0) o el Hannover (3-0)