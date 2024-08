El Villarreal cierra el fichaje del portero Luiz Júnior

Luiz Júnior ya es jugador del Villarreal. A falta de la oficialidad, que se producirá en las próximas horas, el guardameta brasileño se convierte en la gran apuesta para la portería el Villarreal tras la venta de Filip Jorgensen. El jugador llegará a Vila-real en las próximas horas y durante esta semana se pondrá a las órdenes de Marcelino.

Lo cierto es que el joven guardameta brasileño es una apuesta de peso de la dirección deportiva amarilla. No en vano, los aproximadamente 12 millones de euros que costará su fichaje, le convierten en el guardameta más caro de la historia del club de La Plana. Una operación que, en parte, ha sido posible gracias a la importante venta del danés Jorgensen al Chelsea por 24.5 millones de euros.

En la agenda de equipos como el Aston Vila y pese a su juventud, en la temporada 20/21 dio el salto al primer equipo de su actual club, y desde entonces acumula ya 140 actuaciones en la élite. Con 1,93 de altura, Luiz Júnior es el portero que más penaltis ha parado en las últimas temporadas en el campeonato portugués. Además, ocupó el segundo lugar en la lista de porteros sub-23 con el mejor porcentaje de paradas en las siete principales ligas de Europa en la temporada 2023/24, con una tasa de paradas exitosas del 75,47%.

Barry , más cerca

El de Luiz Junior no es el único fichaje que el Villarreal espera anunciar en breve. En el club de La Plana hay mucho optimismo con la posibilidad de certificar pronto la contratación del delantero del Basilea, Thierno Barry. Eso sí, a esta hora tal y como ha podido saber Marca la operación no está todavía no está cerrada más allá de que existe un acuerdo prácticamente total con su club y el jugador.