El Villarreal anuncia controles exhaustivos de acceso para el choque ante el Maccabi Haifa

El Villarreal CF recordó que el encuentro de la Europa League que le enfrentará este miércoles al Maccabi Haifa en La Cerámica contará con medidas especiales de seguridad por el conflicto entre Israel y la milicia palestina Hamas y anunció que habrá "controles exhaustivos" para acceder.

Tras ser declarado el partido de alto riesgo, ya se estableció que solo podrían asistir al mismo los abonados del Villarreal, lo que implica que no se venderán entradas para los aficionados locales y que la grada visitante permanecerá cerrada.

Pero, además, los socios del Villarreal se deberán identificar para acceder al recinto con algún documento oficial por lo que no podrán prestar su abono para este partido. Además la asistencia no contará para el abono de la temporada 24-25, por lo tanto los aficionados que no puedan asistir al partido seguirán optando al descuento.

La entidad avanzó que adelantará a las 19.30 horas la apertura de las puertas para un encuentro que arranca a las 21.00 horas porque se realizarán controles exhaustivos en los accesos al estadio y para facilitar que haya tiempo suficiente para superarlos.