El Villarreal viaja a Polonia con la novedad de Foyth

El internacional argentino no participa de un partido de fútbol desde que se lesionara el pasado 28 de agosto en cancha del Getafe. Foyth tuvo que abandonar el terreno de juego con evidentes síntomas de dolor en su rodilla que, incluso en primera instancia, hizo pensar en una lesión de gravedad . Finalmente, y pese a que el parte oficial del Villarreal informó en todo momento de una "contusión postraumática en la rodilla izquierda”, esta ha acabado siendo lo suficientemente importante como para que el futbolista haya estado finalmente más de dos meses alejado de las canchas .

La lesión de Foyth, jugador clave en los esquemas de Unai Emery durante la presencia del vasco en el banquillo amarillo, ha hecho que esta temporada tan sólo haya podido participar de cuatro partido oficiales. En las dos anteriores campañas el jugador platense disputó 70 partidos con la camiseta amarilla, siendo un valladar defensivo en la banda derecha del conjunto castellonense. La incógnita es saber si el nuevo técnico, Quique Setién, seguirá apostando por el futbolista como jugador de banda o, si por contra, lo ubicará en su posición primigenia de marcador central.

La ilusión del Mundial

Juan Foyth con Argentina | Onda Cero

El futbolista recibe la buena noticia a poco más de una semana para el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, de a conocer la citación de jugadores que compondrán la nomina para el Mundial. Tras debutar en un partido amistoso ante Irak en el 2018 de la mano del propio Scaloni, Foyth ha vestido en 15 ocasiones la albiceleste en la absoluta. Habrá que ver si pese la inactividad durante estos dos últimos meses o si , por contra, sigue confiando en sus virtudes.

Preocupación por Lo Celso

Lo Celso pugna por un balón con Silva | Villarreal CF

La otra cara de la moneda es la de Gio Lo Celso, quien se lesionó este pasado fin de semana durante el partido disputado en San Mamés. El futbolista, que en primera instancia sufriría una lesión muscular, podría tener una afectación mayor que le podría obligar a pasar por quirófano y estar unas ocho semanas apartado de los terrenos de juego . Una pésima noticia que le haría perderse la cita de Catar. Desde el club amarillo han informado que se vana repetir algunas pruebas antes de emitir un parte definitivo en los próximos días.

Y del futbolista en las últimas horas ha hablado el seleccionador argentino, Lionel Scaloni. El técnico, en declaraciones a ESPN, ha dejado claro que no va a tomar decisiones que pongan en riesgo la salud de los jugadores "No se puede hacer otra cosa que estar tranquilo porque como entrenador no podemos hacer otra cosa que esperar los resultados y que te digan si tiene para una semana para cuatro. Lo primero que le digo es que la salud es lo primeo. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea normal. Todo lo que sea tomar un riesgo innecesario de mi parte no lo voy a hacer. Primero está el equipo y luego pensamos en lo individual. Son chicos que han estado desde primer momento con nosotros pero tomaremos la decisión pensando en el bien del equipo"