Gus hace historia como el internacional más veterano con España

El temporadón del Peñíscola tiene premio añadido para sus jugadores en forma de internacionalidad. Es el caso del goleador Pani, quien repite en al lista de España y de Gustavo Pérez Segura 'Gus'. El portero del Servigroup Peñíscola, hace historia al convertirse a sus 45 años y en nuevo jugador de la Selección española después de ser convocado por Jesús Velasco para los partidos de clasificación que España disputa el próximo 7 de marzo en Toledo ante Inglaterra y cuatro días después frente a Suiza en Segovia.

Por segunda vez esta misma temporada , el equipo del Bais Maestrat tendrá a dos jugadores en una misma convocatoria de la Selección. Algo que ya sucedió el pasado mes de noviembre con Juanqui y el propio Pani. En esta ocasión, serán el ala almeriense y el portero manchego los que representen al Servigroup Peñíscola. El guardameta de Lillo está en el mejor momento de su carrera, se ha convertido en un jugador clave en el Servigroup Peñíscola y recibe el premio a una larga trayectoria.

En el caso del guardameta será su debut con la selección , donde podría establecer un récord de edad. Algo que el guardameta considera que no debe ser un impedimento y que se bebe valorar a los jugadores por su rendimiento: "Siempre digo que al que entiende de fútbol sala le da igual la edad. Siempre y cuando una persona se mantenga bien físicamente y esté rindiendo al nivel que adecuado, no sé por qué no debe ir a la Selección".

Completan la convocatoria: Chemi (Jimbee Cartagena) como portero. Cierres: Ricardo (ElPozo Murcia) y Antonio Pérez (F. C. Barcelona) y Adri Rivera. Como alas: Javi Mínguez y Cecilio (Movistar Inter), Pani, (Servigroup Peñíscola), Mario Rivillos (Illes Balears), Cortés (ElPozo Murcia), Pol Pacheco (Viña Albali Valdepeñas) y Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior). Pívots: Juan Emilio (Quesos El Hidalgo Manzanares) y Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena).

Los jugadores se concentrarán este domingo en Las Rozas y el lunes realizarán las primeras sesiones de entrenamiento antes de desplazarse a Toledo el día para los partidos de clasificación que España disputa el próximo 7 de marzo en Toledo ante Inglaterra y, cuatro días después, frente a Suiza en Segovia