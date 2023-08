El Villarreal golea al Castellón y se cita con el Levante en la final de COTIF

El Villarreal Femenino dejó muy buenas sensacionesel primer partido de la pretemporada en el derbi ante el CD Castellón. El cuadro dirigido por Sara Monforte goleó al conjunto albinegro (0-6) y logró el billete a la final del COTIF, que se celebrará este domingo y enfrentará a las amarillas con el Levante, que se impuso en la otra semifinal al Elche.

El Submarino se adelantó gracias a un golazo de falta de Tere Morató, que permitió al Villareal CF irse con ventaja al descanso.

Tras la reanudación, Sara Monforte movió el banquillo y dio entrada -entre otras- a Kanteh, Lucía Romero y M. Llompart, que fueron decisivas en la goleada final.

Reconocimiento a Virginia Torrecilla

La organización decidió otorgar a la flamante fichaje del club groguet, Virginia Torrecilla, un diploma "por encarnar valores como la valentía y la perseverancia".

Ficha técnica:

CD Castellón: Anna; Mar, Ana Isabel, Blanca, Ana Belén, Miriam, Silvia, Thais, María, Cristina y Aída. También jugaron: Meritxell, Carmen, María Gozalbo, Lucía, Alba, Nerea, Neus, Laura, Andrea, Lidia y Ana Ribes.

Villarreal CF: Elena de Toro; Giménez, Queralt, C. Cubedo, Raquel; Nerea, Torrecilla, Ainoa, Mar; Tere y Vera Rico. También jugaron: C. Carbonell, Paola, Carla Robles, Clara Capdevila, Lucía Romero, C. Iglesias, M. Llompart y Fatou Kanteh.

Goles: 0-1. Min. 7: Tere. 0-2. Min. 42: Lucía Romero. 0-3. Min. 44: Tere. 0-4. Min. 46: Lucía Romero. 0-5. Min. 54: Kanteh. 0-6. Min 61: M. Llompart.