Tena: "Queremos cerrar el equipo antes de que empiece LaLiga"

LEER MÁS La lesión de Foyth, primer contratiempo de la temporada para el Villarreal

Miguel Ángel Tena afirmó, durante la rueda de prensa de presentación de Nicolás Pépé, que el Villarreal tratará de cerrar su plantilla "antes de que comience el campeonato liguero", si bien dejó claro que la entidad amarilla no quiere caer en al precipitación; "Esperamos que estén, pero los tiempos son los que son y no nos vamos a precipitar. No es fácil y hay situaciones que tienen que desbloquearse y lleva su tiempo. No solo depende de nosotros, sino de la voluntad del jugador, el contrato con el club en el que está en estos momentos... Tenemos claro lo que queremos reforzar, pero todo llegará cuando tenga que llegar”, dijo

Tena se mostró convencido de que el Villarreal está haciendo "un buen trabajo" en este mercado de fichajes: “Pienso que estamos haciendo un buen trabajo. Al final de temporada tuvimos una reunión con el entrenador que marcó sus pretensiones y que, junto a las del club, tratamos de buscar salidas de jugadores que no contaban y que el club pudiera verse beneficiado. Hasta el 30 de agosto, vamos a trabajar en las situaciones pendientes, llevándolo con calma, sin precipitarnos. Quedan tres o cuatro jugadores para completar la gran plantilla que hay en estos momentos”

Donde el club ha descartado totalmente reforzarse es en la posición de lateral derecho. La lesión de Foyth le mantendrá dos meses apartado de los terrenos de juego, y el club no considera necesario un nuevo futbolista en esa demarcación: “Estamos contentos porque la lesión de Foyth ha sido leve y no vamos a reforzar el lateral derecho. Tenemos a Foyth y a Femenía .Trabaja mucho y muy fuerte cada día y estamos seguros que va a recortar los plazos

Igualmente se refirió a la inminente salida de Manu Trigueros, quien firmará por el Granada: “Manu e ha ganado el derecho a decidir su futuro, es un jugador muy querido y el que más partidos ha jugado en la historia del Villarreal. Está haciendo unas gestiones y le vamos a dar todas las facilidades para que busque su destino y que pueda elegir lo mejor para él y su familia”.