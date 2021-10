Villarreal CF

Roig, sobre Yeremi: "Hay que ver donde están los que salieron demasiado jóvenes"

La progresión de Yeremi Pino no ha pasado desapercibida para nadie en el mundo del fútbol. El futbolista canario firmó la pasada temporada su primer contrato profesional que le liga al club de La Plana hasta junio del 2024. Desde el Villarreal ya ha habido contactos con al finalidad de mejorar el contrato del jugador y aumentar dicha cifra de salida. Fernando Roig, presidente de la entidad, no duda en poner el ejemplo de Pau y advierte al futbolista de que las prisas no suelen marcar el mejor camino posible. Escucha sus declaraciones