Quintela regresa al parqué nueve meses después

El Servigroup Peñíscola sigue afinando su "orquesta" a pocos días del inicio de una temporada en Primera. Y no hay mejor noticia que la recuperación de un jugador tan importante como Diego Quintela tras dejar atrás una larga y dura lesión.

Quintela dispuso de sus primeros minutos ante el Playas de Castellón este martes en el partido que ambos equipos disputaron en el Ciutat de la capital de La Plana. El coruñés regresaba nueve meses después de su dura lesión y colaboraba en la victoria de su equipo (2-8) en un duelo valedero para Copa Comunitat. Quintela, en su regreso a las pistas, apareció en el segundo palo para empujar un pase de Elías en lo que el gol del 1-3

Cabe recordar que el conjunto peñiscolano decidió renovar por una temporada más a Diego Quintela tras confirmarse el pasado mes de enero que sufría la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Desde su llegada al equipo de Santi Valladares, el habilidoso ala-pívot ha sido clave en los planteamientos del técnico gallego.

"He sufrido mucho para llegar a este momento, el gol des lo de menos. Fueron momentos duros como lo son las lesiones de larga duración . Ha sido el momento más complicado de mi vida deportiva, pero he salido bien. Me he sentido muy arropado por todo el mundo, este equipo es una gran familia y eso me ha dado fuerzas", afirmaba el jugador tras el partido

En su tercera temporada consecutiva como equipo de Primera tras su regreso a la elite, el Servigroup Peñíscola arrancará la campaña el próximo 12 de octubre en casa del Manzanares a las 12:30 h.