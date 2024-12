Pesadilla antes de Navidad

El Villarreal protagonizó en Pontevedra su enésimo y sonado tropiezo copero. En esta ocasión ante un rival de tres categorías menos como era el Pontevedra de Segunda RFEF. No hay excusas de ningún tipo para un equipo que, no sólo fue superado en el marcador, si no que fue ampliamente dominado por un rival que demostró ser el único con la ambición suficiente para superar la eliminatoria.

La eliminación es especialmente sangrante para el conjunto castellonense al tratarse esta de una temporada en la que los amarillos no compiten en Europa. Es por ello que uno de los grandes objetivos de la presente campaña era llegar lejos en una competición que históricamente no se les ha dado bien a los de La Plana. Y, de momento y como mínimo una temporada más, continuará siendo así.

Con menos de un 30% de posesión y sin generar ni una sola ocasión de peligro , los de Marcelino no ejercieron en ningún momento el cargo de equipo de Primera para firmar su peor partido, de largo, de toda la temporada. Como sucediera la pasada temporada ante el Unionistas y hace dos frente el Sporting de Gijón, un equipo de inferior categoría puso el triste punto y final a su participación en el torneo del KO.

El conjunto gallego se convierte en el primer equipo de Segunda RFEF que elimina al Villarreal. Eso sí, desde que llegara a Primera en la campaña 98/99 y como equipo de la máxima división, hasta once veces ha caído ante equipos de inferior categoría. Anteriormente fue eliminado por cinco equipos de Segunda B, como el Granada en la temporada 00-01, por el Hércules en la campaña 02-03, por el Girona en la temporada 04-05, por el Poli Ejido en la temporada 08-09 y por el Mirandés en la temporada 11-12. También por el Unionistas de Primera RFEF la pasada temporada

De la misma firma han sido eliminados por cuatro equipos de Segunda División, como fueron el Real Valladolid en la temporada 06-07, el Real Club Celta de Vigo en la temporada 09-10, el Mirandés de la temporada 18-19 y la eliminación con el Sporting dos campañas atrás