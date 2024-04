Pau Navarro: "Mi sueño es llegar al primer equipo, pero sé que falta mucho"

Con tan sólo 18 años Pau Navarro ha irrumpido con fuerza en el filial amarillo. El central de La Vilavella ha sorprendido para ganarse un puesto justo en el momento clave de la temporada y pasar a ser un pieza importante en los esquemas de Miguel Álvarez.

Pau disfruta de una semana especial donde, además de marcar su primer gol con el filial, ha sido reconocido por sus 10 años en el club: "Ha sido una semana muy bonita para mí. El otro día ganamos, marqué mi primer gol en Segunda y luego he recibido el homenaje del club que me hace mucha ilusión", afirma.

Ante el Burgos, este pasado fin se semana, fue el encargado de cubrir la baja de Alberto del Moral en el mediocentro. Y , pese a no ser su posición, rindió ala perfección: "estoy contento por las oportunidades que me están dando, pero toca seguir porque esto no hace más que comenzar, soy muy joven y no regalan nada. Me tocó jugar en una posición que no era la mía, pero hay que ayudar al equipo y me encontré cómodo. Lo importante es que estamos cerca del objetivo"

El "xiquet de la Vilavella"

Las comparaciones con Pau Torres no se han hecho esperar y comienza a ser conocido como el "xiquet de la Vilavella", algo que le alaga: "representar a mi pueblo siempre es bonito, y más si es jugando en el Villarreal. En mi pueblo somos pocos y nos conocemos todos, pero ahora soy un poco más conocido si cabe", confiesa.

Con 18 años sabe que le queda un camino largo delante pero sus sueño lo tiene claro: "desde que llegué mi sueño es jugar en Primera. Está un poco más cerca pero queda mucho. Jugadores como Pedraza o Gerard son un ejemplo que seguir por el resto de canteranos".

De momento el próximo objetivo no puede ser otro que el de tratar de ganar el próximo lunes a un rival directo como el Alcorcón: "esta segunda está un poco loca, pero hay que centrarse en trabajar así de bien y los resultados llegarán. El partido en Alcorcón hay que pelearlo y ganarlo".