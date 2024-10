Un partido de "Amics" más que de rivales

El de este próximo sábado en el Fernando Martín de Fuenlabrada (17 h) tiene todos los ingredientes para ser un partido de lo más especial. Y es que, más allá de los muchos tópicos que tantas veces se utilizan en este tipo de duelos, en esta ocasión lo será como pocas veces antes para los técnicos tanto del Amics Castelló como del Fuenlabrada: Frederic Castelló y Toni Ten.

Si la pasada temporada los partidos entre los dos equipos ya fueron duelos emotivos para ambos, el de este sábado significará enfrentarse al que ha sido su compañero en el cuerpo técnico durante una década en el club. Y en esta ocasión ya con Castelló como máximo responsable de Amics tras suceder en el cargo a Juan Orenga.

El de la Vall d´Uixó llegó como jugador a la entidad castellonense en la campaña 2011/12 para jugar sus últimas temporadas tras una larga trayectoria como profesional. Ya con Ten como técnico, aquel año lograron el ascenso a LEB Plata donde "Fede" disputaría su último "baile" como jugador en activo. En la 13/14 pasaría a formar parte del cuerpo técnico del ondense como primer asistente. Una relación que se mantuvo hasta la temporada 22/23, cuando Ten abandonaría el club tras casi dos décadas como entrenador.

10 años de contacto diario que han dejado una huella en forma de estrecha relación personal como afirma el entrenador de Amics: "Será emotivo, un día de vernos y charlar como la pasada temporada cuando yo estaba de ayudante. Ya durante el partido será normal y cuando arranque nos olvidaremos de que "tonet" está allí y "Fede" está aquí. Es un partido muy chulo para mí. Enfrentarse a un amigo, y más Toni, es emocionante. Tengo ganas de enfrentarme a él, pero mucho más de verlo. Eso lo primero"

Amics con la plantilla al completo

Tras la derrota del pasado fin de semana ante el Zamora, los castellonenses saben que se miden a uno de los grandes de la categoría. Y por más que la pasada temporada dieran la sorpresa ganando ambos partidos, Castelló sabe que se trata de un duelo "desigual" como sucediese la pasada semana en la visita a Estudiantes: "Ellos tratarán de mostrar desde el principio la teórica superioridad que tienen en base a plantilla y presupuesto. Tras la derrota en casa querrán agradar a su público, pero trataremos de jugar de la mejor manera posible con la intención de ganar el partido"

La buena noticia para los castellonenses, si no acurren contratiempos de última hora, será el hecho de poder contar con toda la plantilla tras recuperar al alero Álvaro Martínez.

Cabe recordar que en la plantilla de Amics juega un ex Fuenla como es Viny Okuouo, mientras que en la madrileña hay dos ex de Amics como son Edu Durán y Jorge Bilbao.