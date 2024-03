Obligados a intentar el milagro

LEER MÁS Alerta en Vila-real: La presencia de ultras del Olympique de Marsella obliga a suspender las clases este jueves

Los amarillos, a tenor de las palabras de Marcelino, parten con la premisa de limpiar la pésima imagen ofrecida hace siete días en el Velodrom. Heridos en su orgullo, saben que firmaron la peor noche de la temporada en el peor momento posible. Y, por supuesto, que la diferencia exhibida sobre el terreno de juego no se corresponde con la realidad de ambas entidades. El objetivo es ganar el partido y limpiar la imagen para su hinchada y ellos mismos.

Pese a necesitar un mínimo de cuatro goles para igualar la contienda, Marcelino apostará por un equipo equilibrado sabedor de que enfrente tiene un rival poderoso al contragolpe. Sarr, Ndiaye y, especialmente, Augbameyang infunden el suficiente respeto como para tocar arrebato desde el primer minuto. Es por ello que dentro del vestuario se aparcan los términos "remontada" o "épica" para centrarse en ofrecer su mejor imagen y ser el equipo que en las últimas semanas ha ganado a Betis, Real Sociedad o Barça.

Todo hace indicar que el asturiano apostará por su once de gala, con algún posible cambio dada la baja de jugadores como Alberto Moreno en banda que obligará a apostar por Cuenca en el lateral zurdo. Gerard y Sorloth formarán de inicio la punta de un ataque que necesita más precisión que nunca para obrar el milagro.

El Olympique sin confianzas

Gasset junto a Kondogbia | Agencia EFE

El Olympique de Marsella llega a La Cerámica sabedor de que tiene la clasificación en su mano tras el puñetazo dado en la ida y de que tan sólo una debacle deportiva les dejaría fuera de Europa. Los franceses, que estarán arropados por cerca de 1.400 hinchas, tendrán la duda de Clauss y no se descarta que apuesten por la gran mayoría de sus titulares para evitar sustos pese a la clara diferencia que hay en el marcador global.

Gasset: Tienen que tener un partido perfecto y que nosotros hagamos nuestro peor partido para darle la vuelta.

Su técnico, Jean Louis Gasset, analizó el partido en la previa: "Creo que lo más importante va a ser el arranque del partido, el Villarreal no tiene margen de error. Tienen que tener un partido perfecto y que nosotros hagamos nuestro peor partido para darle la vuelta. No vamos a tener la misma mentalidad de la ida, no vamos a ir arriba, ya que sería peligroso para nosotros, pero vamos a intentar recuperar el balón y utilizar los espacios que dejen su espalda".