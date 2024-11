De Miguel, baja en el Castellón para recibir al Málaga

El Castellón afronta el partido de este domingo frente al Málaga con una baja sensible al no poder disponer de Jesús de Miguel. El delantero se lesionó el miércoles tras entrar como suplente en el partido frente al Racing de Ferrol y no pudo acabarlo.

El entrenador albinegro, Dick Schreuder, ha confirmado la ausencia de este futbolista y ha reconocido que podría prolongarse algún tiempo más, a falta de nuevas pruebas para determinar el alcance de su dolencia.

La baja de De Miguel se suma a las ya conocidas de Albert Lottin, Ousmane Camara y Óscar Gil, también lesionados. Quienes están a disposición del técnico holandés son Salva Ruiz y Thomas van den Belt, ausentes en Huesca. El defensa ya jugó unos minutos frente al Racing de Ferrol, mientras que el centrocampista estuvo en el banquillo en aquel partido y calentó durante el segundo tiempo, aunque no llegó a jugar.