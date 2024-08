El mercado más internacional del CD Castellón

La llegada de Bob Voulgaris ha cambiado de forma radical los parámetros en los que históricamente se movía el club de la capital de La Plana en un muchos aspectos. Entre ellos el deportivo, donde la entidad muestra una mirada global a la hora de confeccionar sus planteles. Si la pasada temporada fue buena muestra de ello, esta campaña ha dado si cabe un paso más en la internacionalización del plantel.

En este mercado el CD Castellón ha incorporado a Brian Cipenga, congoleño de la Segunda portuguesa; Kenneth Mamah, nigeriano de la segunda turca; Amir Abedzadeh, iraní de la segunda portuguesa, aunque con pasado español tras haber jugado en la Ponferradina, y a tres holandeses que llegan de la Eredivisie: Mats Seuntjens, Jetro Willems y Thomas van den Belt.

En ese sentido la única excepción a esta regla la marca el fichaje de Álex Calatrava, barcelonés que procede del Atlético de Madrid B. De todas forma la plantilla no está cerrada y se esperan dos o tres refuerzos más antes de que arranque la temporada. A día de hoy la plantilla albinegra cuenta con 12 jugadores procedentes del extranjero de los 22 que tiene en plantilla.

Voulgaris lidera las decisiones deportivas

Cabe recordar que las decisiones deportivas son tomadas por el propio Bob Voulgaris, máximo accionista de la entidad castellonense como él mismo aseguró en una entrevista a Onda Cero : "Para mí tiene sentido tomar las decisiones. Soy la persona que está más tiempo en el club. Hay directores generales que vienen y van, pero como propietario yo soy quien invierte en el equipo y tengo en mente su mejor interés. Entonces, no veo la necesidad de contratar a alguien para tomar estas decisiones porque esa persona se preocupará en mantener su puesto de trabajo y yo me preocuparé en el éxito del club. La gente dice que es diferente, pero para mí es al revés. Sobre todo teniendo en cuenta cómo se destituye a menudo a los directores generales y deportivos".