Voulgaris: "El objetivo es ascender lo antes posible pero no es la meta para la próxima temporada"

Voulgaris, en una entrevista concedida al diario Marca y que puedes escuchar completa en Onda Cero, se muestra plenamente satisfecho con la temporada del conjunto castellonense: "Estoy muy contento con la temporada. Seguramente ha superado todas nuestras expectativas. Teníamos la idea de que sería buena, pero las cosas han salido mejor de lo que esperábamos. También ha sido una temporada difícil, porque si bien ha sido dominante, varios equipos han estado cerca de nosotros en algunos momentos. El Ibiza tuvo un mano a mano con nosotros y después del Córdoba. Estoy muy contento. No sé si dominante es la palabra que mejor defina nuestro rendimiento, pero ha sido una buena temporada"

El canadiense se refirió al estilo de juego implantado esta temporada, diferentes al estilo que tradicionalmente se han utilizado en España: " Quizás sea diferente de lo que es tradicional en España. No hemos inventado un nuevo método. Lo que hacemos es poner énfasis en ciertos aspectos, como recuperar la pelota tras pérdida. En España los equipos quieren tener la posesión el mayor tiempo posible, pero no le dan tanta importancia en lo que ocurre cuando no tienen la pelota. Es más un planteamiento de tener paciencia, de practicar un fútbol técnico, que por otra parte es muy bonito, pero nuestro estilo es más brutal y más exigente físicamente. Para mí tiene más sentido"

De la misma forma destaca que él es el encargado de fichar en el club de La Plana sin la necesidad de un director deportivo tradicional: "Es lo ideal. Está claro que hay muchos propietarios de clubes de fútbol que no están implicados y que no tienen mucha experiencia en el deporte y contratan gente para que realice esas funciones, lo que tiene mucho sentido. Pero yo he estado implicado en predicción de resultados deportivos toda mi vida. Soy la persona que está más tiempo en el club. Hay directores generales que vienen y van, directores deportivos que vienen y van y mucha gente que viene y va, pero como propietario yo soy quien invierte en el equipo y tengo en mente su mejor interés. Entonces, no veo la necesidad de contratar a alguien para tomar estas decisiones porque esa persona se preocupará en mantener su puesto de trabajo y yo me preocuparé en el éxito del club"

Tras el ascenso a Segunda, su ambición es la de alcanzar la máxima categoría del fútbol nacional , aunque ese no sea el objetivo prioritario para la próxima temporada: "Obviamente, el objetivo es ascender lo antes posible, pero no lo tenemos como una meta para la próxima temporada. No es la situación para ello. Queremos hacer una buena plantilla y crear unos buenos cimientos que nos ayuden, en caso de ascenso a Primera, a mantenernos en la categoría. Este año no hemos construido un equipo para subir y ver qué pasa. Hemos construido un equipo con buenos cimientos para tener éxito en Segunda y habrá jugadores que sigan con nosotros. Ese sería el mismo enfoque en Primera"

