Sin margen de error ante el Getafe

Tras cuatro semanas sin ganar en liga y después de sumar tan sólo un punto de los últimos doce en el campeonato de la regularidad, el Villarreal afronta el partido del próximo domingo ante el Getafe (14:00 h, Estadio de La Cerámica) con la obligación tota de sumar los tres puntos. Los amarillos han agotado su margen de error si quieren seguir peleando por la zona alta de la tabla , por lo que están obligados a mejorar sobremanera la imagen ofrecida en los últimos tiempos.

Con las bajas una jornada más de Foyth y Gerard Moreno, Unai Emery podrá contar de nuevo con Serge Aurier, después de que el marfileño no jugase el partido de Liga de Campeones al no estar inscrito para la fase de grupos de la competición. El técnico vasco, en la rueda de prensa previa al duelo ante el conjunto madrileño, se refirió a la decisión tomada esta semana sobre su futuro: "Siempre he tenido el máximo respeto por los Roig, tanto padre como hijo, con el que tengo una relación diaria. Y a partir de ahí estoy centrado en el trabajo diario como lo estuve el martes ante el Young Boys", aseguró

Emery no tiene dudas de la importancia de lo que hay en juego este próximo fin de semana: "Lo afrontamos con la sensación de trascendencia de los tres puntos . Queremos que el Estadio sea un fortín y necesitamos de la afición". Y para ello deberá mejorar sus estadísticas en casa donde esta temporada ya ha dejado volar puntos ante rivales como Granada, Osasuna o Cádiz .